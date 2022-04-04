Gazeteci Rauf Gerz ölmeden önce son mesajında kendi şiirini paylaştı

SULTANGAZİ'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'in (56), ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm ben' adlı şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Gerz'in yürek burkan şiirini, "Sanma ki öldüm ben. Kendime döndüm ben. Keşke, keşke; bir sen, bir ben… Olsun; seviyorsan sevgilim; üzülme, döndüm ben" dizeleriyle tamamlaması dikkat çekti.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in Sultangazi'de bugün geçirdiği trafik kazasında ölümü başta ailesi, sevenleri olmak üzere basın ve havacılık camiasını yasa boğdu. Gazeteciliğe1984 yılında başlayan Gerz, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gerz, aynı zamanda radyo programı da yapıyordu.

Döndüm ben

Mayıs 2019 (DHA