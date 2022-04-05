GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLÜMÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SULTANGAZİ'DE gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalkam ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel