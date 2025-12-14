Gözaltına Alınan Gazeteci Osman Çaklı, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) - Gazeteci Osman Çaklı, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Çaklı, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Osman Çaklı, Sulh Ceza Hakimliği'nce, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.