Gazeteci Ömür Olgundemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
İzmir'de 83 yaşında vefat eden gazeteci Ömür Olgundemir'in cenazesi, Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
İzmir'de 83 yaşında vefat eden gazeteci Ömür Olgundemir'in cenazesi toprağa verildi.
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Olgundemir için Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.
Törene, Olgundemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.
Olgundemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eski Foça Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
Olgundemir hakkında
Eskişehir'de 1942'de dünyaya gelen Olgundemir, mesleğe Dünya gazetesinde muhabir olarak başladı. OIgundemir, Türk Haberler Ajansında 10 yılı aşkın süreyle dış politika muhabirliği, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı muhabirlikleri yaptı, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında harekatı izleyen gazeteciler arasında yer aldı.