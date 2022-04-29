Gazeteci Nizamettin Bedir vefatının dokuzuncu yıldönümünde anıldı

NARLIDERE, İZMİR (Bültenler) - Yakınları ve dostlarının katıldığı törende Bedir'i arkadaşımdı, kardeşimdi diyerek anlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Nizo'yu unutmuyoruz, unutmayacağız" dedi.

Dokuz yıl önce hayatını kaybeden Gazeteci, Narlıdere Belediyesi eski Basın Danışmanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi Nizamettin Bedir, ölümünün 9'uncuyıldönümünde Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'ndaki kabri başında sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Törene CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ednan Arslan, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, , Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Dilek Gappi, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Nizamettin Bedir'in eşi Nuran Bedir, kızı Gizem Bedirile dostları, meslektaşları katıldı.

Batur: Arkadaşımdı, kardeşimdi

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı olduğu dönemde Nizamettin Bedir ile birlikte çalışmaktan, onu tanımaktan çok keyif aldığını belirterek, "Nizamettin arkadaşımdı, kardeşimdi. Çalışma arkadaşıydık ama aynı zamanda beraber olmaktan da büyük keyif alırdık. Şakalarımızla, birbirimize takılmalarımızla Galatasaray - Fenerbahçe çekişmelerimizle çok güzel günler geçirdik. Özellikle benim ilk başkanlık sürecimde basınla olan ilişkilerimin sağlanmasında sempatik tavırlarıyla, herkesi kucaklayan tavrıyla, belediye ekibine kendisini sevdirmesiyle bambaşka bir kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Eşine, kızına çok bağlıydı, onları çok severdi. Arıyoruz kendisini, unutmuyoruz, unutmayacağız. Işıklar içinde uyusun. O her zaman bizimle" dedi.

Sertel: Rant peşinde koşan gazetecilerden olmadı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise Bedir'i en eski tanıyanlardan biri olduğunu belirterek, merhum gazeteciyi çok esprili ve uyumlu biri olarak andı. Sertel, "Basın camiasında kimseyle kavga etmemiştir. Hakkı bile yense isyan etmezdi. Polis adliye muhabirliği yaparken yollarımız kesişti. Adliyede çok dolaştık birlikte. Günaydın ve Tan gazetesinin en genç ve en iyi muhabirlerinden biriydi. Çok iyi foto muhabiriydi. Nizamettin bizim birçok gazeteci arkadaşımız gibi zengin olan, rant peşinde koşan gazetecilerden olmadı. Yaşasaydı ve bugün böyle koşanları görseydi hakikaten bu meslekten de sıkılırdı, utanırdı. Günaydın gazetesinde Nizamettin'in adı Nizo'ydu. Herkesin bir lakabı vardı. Çok saygılıydı. Ne mutlu ki, güzel anılan bir kişi. Huzur içinde uyusun" dedi. Sertel, 2014 yılında dönemin Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından Narlıdere'de Nizamettin Bedir adına bir park açıldığını da hatırlatarak, bir basın emekçisinin adının parka verilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Arslan: Siyasette de bana çok şey katmıştır

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ednan Arslan da Nizamettin Bedir ile Narlıdere Basın Danışmanlığı döneminde tanıştıklarını belirterek, "Çok iyi bir gazeteciydi. Ağabey kardeş ilişkimiz oldu. Her şeyden önce iyi bir gazeteciydi. Etiği bilen, ahlakı bilen, çalışma arkadaşları arasında motivasyonu sağlayan, birleştirici biriydi. Siyasete çok farklı argümanlarla bakan biriydi. Siyasette de bana çok şey katmıştır. Işıklar içinde uyusun. Anılarımızda yaşamaya devam edecek" dedi.

Gappi: Dokunabildiği değil, tutunabildiği dostları vardı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, iyi bir gazeteci olmak için önce iyi bir insan olmanın tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Onun da yolu dostlarınızdan, dayanışmadan geçer. Ne mutlu ki ona dokunabildiği değil, tutunabildiği dostları vardı. Bunu kendi inşa etti, kendi yaptı gerçekten. Bizim sektörde büyük bir emek verdi. En büyük mutluluğu basın kartını aldığı zamandı. Emekçi arkadaşlarımızın karşılıklarını daha iyi almaları gerekiyordu. Bunun mücadelesini veriyoruz. Benim de ona verebileceğim söz budur: Tüm emekçilerin mücadelelerinin yanındayız. Rahat uyu arkadaşım, ruhun şad olsun" diye konuştu.

Gizem Bedir: Paraya değer vermedi

Gizem Bedir de şanslı bir evlat olduğunu ifade ederek,"Her evlat şanslıdır ama ben biraz daha şanslı hissediyorum. Nitekim bugün de gösteriyor zaten. Hayattaki tek hedefi, bize de gerçekten bunu öğretti, burada süslemek için söylemiyorum; doğruluk, dürüstlük ve vefa üzerineydi. Hayatta hiçbir zaman paraya değer vermedi. Ben bu doğrultuda büyüdüm" dedi. Bedir, törene katılan herkese teşekkür etti.

Nizamettin Bedir'in dostları anılarını paylaşarak, sevgi ve özlemlerini dile getirdi. Tören Bedir'in kabrine karanfillerin bırakılması ile sona erdi.

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