Üye Girişi
Haberler

Gazeteci Mustafa Kavruk'un Cenazesi Toprağa Verildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Kavruk'un cenazesi toprağa verildi. Kavruk, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze törenine yakınları ve mesai arkadaşları ile birlikte birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Kavruk'un cenazesi toprağa verildi.

Mustafa Kavruk (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı ve bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde dün vefat etti.

Kavruk'un cenazesi, Söke Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Kavruk'un yakınları ve mesai arkadaşları, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kalp Krizi Aydın Yerel Haberler Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title