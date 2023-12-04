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Gazeteci Mustafa Kavruk'un Cenazesi Toprağa Verildi

4 Aralık 2023 16:41 Son Güncelleme: 16:43 Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Kavruk'un cenazesi toprağa verildi. Kavruk, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze törenine yakınları ve mesai arkadaşları ile birlikte birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.