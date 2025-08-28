Gazeteci Muhammed Selame'nin Ölümü Öncesindeki Sorgulama Ortaya Çıktı

İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF)" güvenlik yetkilileri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame öldürülmeden yalnızca birkaç gün önce, bir kişiyi gazetecinin kimliği ve nerede olduğuna dair sorguladığı ortaya çıktı.

Middle East Eye (MEE) haber sitesinin araştırması, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Al Jazeera kameramanı Selame'nin ölümünden önce yaşananlara ışık tuttu.

Araştırma sonucuna göre, Gazze İnsani Yardım Vakfı yetkililerinin Selame'nin ölümünden günler önce, gazetecinin kaynak olarak kullandığı bir kişiyi GHF tesislerinde alıkoyarak Selame'nin kimliği ve nerede olduğu konusunda sorguladığı ortaya çıktı.

Kaynak, o sırada MEE için bir araştırma haberi üzerinde çalışan kameraman ve haberle ilgili GHF'ye bağlı bir yardım dağıtım merkezinde kısa süreliğine tutularak ABD'li güvenlik görevlileri tarafından sorgulandığını Selame'ye anlattı.

Kaynağın bu durumu kendisine iletmesi üzerine ise Selame'nin arkadaşlarına, "Kaynak, bir şeylerin çok yanlış gittiğini düşünmese benimle temasa geçmezdi. Biz gazeteciler Gazze'de asla güvende değiliz." dediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların başından itibaren Al Jazeera ve MEE için çok sayıda olayı haberleştiren Selame, toplu mezarları gün yüzüne çıkarması ve daha birçok kritik haberiyle hatırlanıyor.

Nasır Hastanesine saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas'ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, devlet televizyonu KAN'ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 927 kişi de yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 158'e çıktı, yaralıların sayısı da 15 bin 843 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.