Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde meslektaşları, Işık ailesini yalnız bırakmadı. Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, 'Işık'ın uğradığı saldırı, basına yönelik bir saldırıydı. Temennimiz bu ve benzeri kayıpların bir an önce sona ermesi ve gazetecilerin şiddetle karşı karşıya kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınmasıdır'

Gazeteci Mevlüt Işık, vefatının 35'inci yılında kabri başında anıldı. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde meslektaşları, Işık ailesini yalnız bırakmadı. Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, "Işık'ın uğradığı saldırı, basına yönelik bir saldırıydı. Temennimiz bu ve benzeri kayıpların bir an önce sona ermesi ve gazetecilerin şiddetle karşı karşıya kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınmasıdır" dedi.

Gazeteci Mevlüt Işık, vefatının 35'inci yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal'ın yanı sıra; Işık'ın kardeşi, 20. dönem milletvekili Metin Işık, yeğeni Yağız Kutay Işık, kızı Aybüke Işık ve gelini Eda Işık katıldı.

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, basına karşı saldırıların bitmesini temenni ederek Işık'la ilgili şunları söyledi:

"Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Mevlüt Işık, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi olduğu sırada 1 Haziran 1988 günü görevli gittiği Büyük Ankara Oteli'nde menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Onu en verimli olduğu dönemde kaybetmenin üzüntüsünü unutmuyoruz. Işık'ın uğradığı saldırı, basına yönelik bir saldırıydı. Temennimiz bu ve benzeri kayıpların bir an önce sona ermesi ve gazetecilerin şiddetle karşı karşıya kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınmasıdır."