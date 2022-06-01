Gazeteci Mevlüt Işık Ölümünün 34. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı - Haberler

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Gazeteci Mevlüt Işık Ölümünün 34. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

ANKA - Güncel
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Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 34. yıl dönümünde Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “İyi bir dostunuzun öldüğünü ne zaman anlarsınız? O gelip ne bir derdinize çare bulabiliyor ne size destek olabiliyor. Artık öldüğünü o zaman kabul edersiniz” dedi.

Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 34. yıl dönümünde Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "İyi bir dostunuzun öldüğünü ne zaman anlarsınız? O gelip ne bir derdinize çare bulabiliyor ne size destek olabiliyor. Artık öldüğünü o zaman kabul edersiniz" dedi.

Ankara'da 1 Haziran 1988 tarinde saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 34. yıl dönümünde Ankara'da, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, Işık'ın arkadaşı Kutlay Doğan; Işık'ın kardeşi ve İkinci Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık, oğlu İlkan Işık ve gelini Eda Işık katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"34 yıl oldu. İnsan dostlarını kaybedince; yüreğinden, vücudundan bir parça kopup gider. Bir süre onun öldüğüne inanmazsınız. Kapıdan girecekmiş gibi onu beklersiniz. İyi bir dostunuzun öldüğünü ne zaman anlarsınız? Bir gün başınız sıkışır, çok darda kalırsınız ve o dostu ararsınız. Bakarsınız ki heyhat. O gelip ne bir derdinize çare bulabiliyor, ne sizi avutabiliyor, ne size destek olabiliyor… İşte o gün, öldüğüne inanırsınız. O, ölüm günüdür. Artık öldüğünü o zaman kabul edersiniz."

ANKA / Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı Saldırı Haziran Ankara Güncel Haberler

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