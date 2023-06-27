Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli destekte bulunmak için adliye geldi. Hakimliği sevki sırasında Sırrı Sürreyya Önder, Yanardağ'a sarılarak destek verdi. Merdan Yanardağ diğer milletvekilleri ve belediye başkanı ile tokalaştıktan sonra nöbetçi hakimlik katına götürüldü.