Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı

Tele 1 kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Montaj iddiasında bulunulmadı

Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.