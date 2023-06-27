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Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı

Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı

Güncel Haberler

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Merdan Yanardağ Yanardağ PKK Güncel Haberler

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