Gazeteci Merdan Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na suikast' paylaşımıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasına ilişkin paylaşımı üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın gece Twitter hesabından yaptığı "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, geç bir saatte de olsa kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşımı üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Yanardağ, paylaşımıyla ilgili ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.