GAZETECİ MERDAN YANARDAĞ'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ-1

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Yanardağ'ı basın yayın yoluyla 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme Başkanı, Yanardağ'ın konuşmasının bir kısmının seyrinden çıkarak Abdullah Öcalan'ın siyasetinin övüldüğü yönünde bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.