Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel