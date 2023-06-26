Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma başlattı.