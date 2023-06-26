Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma başlattı.

-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Abdullah Öcalan Merdan Yanardağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title