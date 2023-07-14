Üye Girişi
Haberler

Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında İddianame Kabul Edildi

Güncel Haberler

TELEVİZYON programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

TELEVİZYON programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merdan Yanardağ Yanardağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title