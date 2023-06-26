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Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı

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Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

p>TELEVİZYON programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ'ın gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merdan Yanardağ Yanardağ Güncel Haberler

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