Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.