Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl hapis talebi

Bir gazetede yayımlanan yazı dizisi nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yanardağ'ın 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.