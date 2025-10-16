Haberler

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekle Yaralandı

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekle Yaralandı
Elazığ'da Günışığı Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önünde pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Olayın ardından saldırgan Resul A. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı pompalı tüfekle bacağından yaralayan Resul A., adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Ekim'de öğleden sonra Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önündeki çardakta otururken Resul A.'nın saldırısına uğradı. Koca, pompalı tüfekle bacağından vurulurken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Nafiz Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Resul A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
