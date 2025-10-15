Haberler

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekle Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önünde pompalı tüfekli bir saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırgan R.A. polisi tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı, pompalı tüfekle bacağından yaralayan R.A. yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önündeki çardakta otururken R.A.'nın saldırısına uğradı. Koca pompalı tüfekle bacağından vurulurken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Nafiz Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli R.A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. R.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.