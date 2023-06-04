Gazeteci Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, 1 Haziran'da hayatını kaybetti. Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Barlas'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. .

Barlas'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.