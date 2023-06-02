Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti (3)
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SİYASİLERDEN MEHMET BARLAS İÇİN TAZİYE MESAJLARISabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok siyasi tarafından taziye mesajı yayınlandı.
SİYASİLERDEN MEHMET BARLAS İÇİN TAZİYE MESAJLARI
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok siyasi tarafından taziye mesajı yayınlandı.BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJIAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Sabah Gazetesi camiasına başsağlığı, sabır diliyorum. Rabbim, merhameti/ mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında "Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN TAZİYE MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun" açıklamalarında bulundu.CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TAZİYE MESAJICumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Turkuaz Medya grubuna taziyelerimi sunuyor ve sabırlar diliyorum" dedi.İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin... Değerli ailesine ve Turkuaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz" açıklamalarında bulundu.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel