Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti (3)

SİYASİLERDEN MEHMET BARLAS İÇİN TAZİYE MESAJLARISabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok siyasi tarafından taziye mesajı yayınlandı.

SİYASİLERDEN MEHMET BARLAS İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok siyasi tarafından taziye mesajı yayınlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin... Değerli ailesine ve Turkuaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz" açıklamalarında bulundu.

ANKARA,