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GAZETECİ MEHMET BARLAS HAYATINI KAYBETTİ (2)

GAZETECİ MEHMET BARLAS HAYATINI KAYBETTİ (2)

Güncel Haberler

PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEKGazeteci Mehmet Barlas'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, pazar günü öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Gazeteci Mehmet Barlas'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, pazar günü öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Mehmet Barlas Güncel Haberler

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