GAZETECİ MEHMET BARLAS HAYATINI KAYBETTİ (2)
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PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEKGazeteci Mehmet Barlas'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, pazar günü öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.
PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Gazeteci Mehmet Barlas'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, pazar günü öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel