GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçen cuma akşamı katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal, Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Bunun üzerine Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve Emrah Topal'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan Emrah Topal hakkında ise gözaltı talimat verdi. Topal, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık, Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

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