Gazeteci Joakim Medin Tahliye Edildi

Gazeteci Joakim Medin Tahliye Edildi
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İstanbul'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü üyeliği' iddialarıyla tutuklanan gazeteci Joakim Medin, 49 gün tutuklu kaldıktan sonra mahkeme tarafından tahliye edildi. Medin, tahliyesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü üyeliği' iddialarıyla tutuklanan gazeteci Joakim Medin, 49 gün tutuklu kaldıktan sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen gazeteci Joakim Medin'in bugün Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.

İsveç gazetesi Dagens ETC'nin dış haber muhabiri Medin, protestoları haberleştirmek için 27 Mart'ta İstanbul'a gelmiş ve gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi, Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak yapılan eylemlerdi. O tarihlerde soruşturma başlatan Ankara başsavcılığı, 15 şüpheli belirlemiş, Stockholm'deki eylemleri haberleştiren Medin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

MLSA Hukuk Birimi'nin aktardığına göre, 28 Mart'ta geldiği İstanbul Havalimanı'nda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü üyeliği' iddialarıyla tutuklanan gazeteci Joakim Medin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Gazeteci Medin'in işlemlerin ardından, bugün Türkiye'den ayrıldığı bildirildi. Medin hakkında açılan terör örgütü üyeliği davasının ilk duruşması ise 25 Eylül 2025'te görülecek.

Savunmanlığını MLSA'nın üstlendiği Medin hakkında açılan Cumhurbaşkanına hakaret davasının 30 Nisan'daki ilk duruşmasında Medin'e 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek tahliyesine karar verilmiş ancak örgüt üyeliği iddiasından tutuklu kalmaya devam etmişti.

Medin hakkında düzenlenen örgüt üyeliğine ilişkin iddianame hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya İstanbul'a gönderilmişti. MLSA Hukuk Birimi'nin Medin'in tensiple tahliyesi için başvurunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine Medin kaldığı Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Medin hakkında açılan örgüt üyeliği davasının ilk duruşması ise 25 Eylül 2025'te görülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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