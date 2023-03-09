Gazeteci İsmet Demirdöğen hayatını kaybetti

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi, gazeteci İsmet Demirdöğen, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi, gazeteci İsmet Demirdöğen, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 9 Nisan 1960'da doğan Demirdöğen, ilköğretimini Hozat İlkokulu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda, ortaöğretimini Etlik Lisesi'nde tamamladı.

Demirdöğen, 1978'de girdiği Gazi Üniversitesi o zamanki adı Basın Yayın Yüksek Okulu olan İletişim Fakültesinden 1982'de mezun oldu. Çalışma hayatına 1978'de Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunda satın alma memuru olarak başlayan Demirdöğen, üniversiteden mezun olduktan sonra memuriyet görevinden istifa etti.

ANKA Haber Ajansı'nda muhabir olarak gazeteciliğe başlayan Demirdöğen,1991-1993 yıllarında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı.

Demirdöğen, çeşitli gazete, dergi, ajanslar ve kanallarda muhabir, parlamento şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara temsilcisi olarak görev aldı.

Bu süreçte çeşitli kanallarda programlar yapan Demirdöğen, 2013'te CHP TBMM Grubu'nda basın danışmanlığı görevine getirildi.

Eski RTÜK üyesi Demirdöğen, 1996-2003 yıllarında Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı yaptı.

Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demirdöğen, evli ve iki çocuk babasıydı.

Gazeteci İsmet Demirdöğen'in cenazesi yarın saat 12.00 de Oran'daki cemevinde düzenlenecek törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.