Gazeteci İsmail Güneş mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte vefat eden gazeteci İsmail Güneş, ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'i mezarı başında andı. Törende Güneş'in kabrine karanfiller bırakılarak, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan burada yaptığı açıklamada, "2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını elim bir helikopter kazasında kaybettik. Kazada bulunan gazeteci İsmail Güneş arkadaşımızın da bugün ölüm yıldönümü. İsmail Güneş'in mezarı başına geldik ve dua ettik. Kazada vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Akşamda mevlit okutacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Yusuf Doğan'ın kabrini ziyaret edip, karanfil bırakarak dua etti.

(Oğuzhan Sarzep - Samet Dülek-İHA)