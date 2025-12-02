Haberler

İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan Gazeteci Furkan Karabay, İddianameyi Yırtarak Savunma Yapmayı Reddetti

Güncelleme:
201 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamalarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianameyi yırtarak savunma yapmayı reddettiğini belirtti ve mahkemeleri protesto etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN
(İSTANBUL) 201 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Karabay, hakkında hazırlananan iddianameyi yırtarak, "Savunma yapmayı reddediyorum. Gazetecileri, gençleri, öğrencileri tutuklayan, İBB iddianamesini maddi hata ve eksikliklere rağmen kabul eden, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM'nin hak ihlali kararını tanımayan mahkemeleri protesto ediyorum" dedi. Savcı, Karabay'ın üzerine atılı suçlardan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 15 Mayıs günü şafak operasyonuyla "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Karabay, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
114 gün sonra iddianame
Tutuklu gazeteci Karabay hakkında 114 gün sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenidi.
İddianame, değerlendirilmesi üzere gönderildiği 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Karabay, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Duruşmayı takip etmek üzere Karabay'ın meslektaşları ve sevenleri mahkeme salonuna girebilmek için mücadele etti.
Jandarma eşliğinde kelepçeli şekilde salona getirilen Karabay, meslektaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma, saat 12: 31'de kimlik tespitiyle başladı.
Elindeki iddianameyi yırttı, savunma yapmayı reddetti: "Mahkemeleri protesto ediyorum"
Ardından Karabay'ın savunması alınmaya başlandı. Karabay savunmasında şunları söyledi:
"Son aylarda yapılan operasyonlarla birlikte, gazeteci Ercüment Akdeniz'i HDK ile yargılayan ve Fatih Altaylı'ya hükmen tutukluluk devamı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, eksikliklerle ve maddi hatalarla dolu İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM'nin hak ihlali kararını tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni, öğrenciler ve gençler hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimliklerini, iddia kuponu doldurur gibi hakkımda suçlamalar yönelten iddianameyi kabul eden 25. Ağır Mahkemesi'ni protesto ediyorum."
Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak "Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum" dedi. Karabay, iddianamenin mahkeme heyeti tarafından okunmasını istedi. Mahkeme heyeti, bunun zorunluluk olmadığını belirterek talebi kabul etmedi.
Savcılık ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu
Savcılığın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmaya ara verildi. Salondakiler dışarı çıkartıldı. Yaklaşık 40 dakika aranın ardından esas hakkında mütalaasını sunan savcılık, Karabay'ın, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret", üç defa zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına talep etti.
Bunun üzerine Karabay'a mütalaaya karşı beyanının olup olmadığı soruldu. Karabay, "Savunma yapmayı reddediyorum" dedi.
(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
