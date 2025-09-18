Haberler

Gazeteci Furkan Karabay Hakkında İddianame Kabul Edildi

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube videosu ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar vererek ilk duruşmayı 2 Aralık'ta belirledi.

(İSTANBUL)- Gazeteci Furkan Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Karabay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma 2 Aralık'ta görülecek.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 15 mayıs günü şafak operasyonuyla "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Karabay, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Hakimlikte ifade veren Karabay'ın, "Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım" demişti.

Tutuklu gazeteci Karabay hakkında 114 gün sonra iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Karabay hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti Karabay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma ise 2 Aralık saat 10: 30'da görülecek.

