Gazeteci Furkan Karabay Hakkında 6 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)- Gazeteci Furkan Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Karabay'ın aylık tutukluluk incelemesindeki açıklamaları da suç sayıldı. İnceleme duruşmasındaki hakim ise iddianamede "mağdur" olarak yer aldı.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 15 mayıs günü şafak operasyonuyla "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Karabay, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Hakimlikte ifade veren Karabay'ın, "Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım" demişti.

Tutuklu gazeteci Karabay hakkında 114 gün sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, Karabay hakkında YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakim iddianamede mağdur olarak yer aldı

Ayrıca iddianamede, Karabay'ın aylık tutukluluk incelemesindeki açıklamaları da suç sayıldı. İnceleme duruşmasındaki hakim ise iddianamede "mağdur" olarak yer aldı. Karabay'ın tutukluluk incelemesindeki beyanında "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, avukatımın dinlenilmesini istemiştim, İstanbul CBS suç işlemeye devam etmektedir, burada verilecek karar sizin yargı mensubu mu yoksa çete mensubu mu olduğunuzu gösterecektir, tutukluluk devam kararı vermeniz halinde sizde suç işlemiş olacaksınız, tahliye konusunda takdir sizindir benim herhangi bir talebim yoktur" dediği öğrenildi.