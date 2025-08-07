Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube Kanalına Erişim Engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engeli getirildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar uygulamaya konulmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu'na(BTK) gönderildi.

