Gazeteci Fatih Altaylı'nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar sonrası açıklama yapan avukatı TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Mahkeme bize göre tamamen hukuka aykırı şekilde kaçma şüphesi gibi somut bir delile dayandırılmayan, basmakalıp bir gerekçeyi tekrarladı" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı'nın youtube kanalının erişime engellendiğini, 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin'in konuk olduğu 5 Ağustos tarihli bölümünün yayından kaldırıldığını duyurmuştu. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan tutuklama kararın gerekçesinde 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' ve 'suç işlenmesinin önlenmesi' ibareleri yer almıştı. Altaylı'nın tutukluluğunun 26. gününde hazırlanan iddianamede ise Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasından 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

Çok sayıda isim destek için Silivri'deydi

Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması ise bugün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri 2 no'lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşma için eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Murat Bardakçı, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Deniz Atalar, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Mileltvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Galatasaray Lisesi'den dönem arkadaşları, sevenleri ve meslektaşları Silivri'deydi.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın avukatı Ali Büyüközdemir de katılma talebinde bulunarak, "Sanık kendisine ait YouTube hesabından yayınladığı 'Bunlar denenmişti' başlıklı videoda kendisine yöneltilen soruya verdiği tarihsel örnekler ve diğer ifadeleri kullanarak tehditini pekiştirmiştir. Bu sözler açıkça tehdite kast eylemini içerir. İddia makamının da belirttiği üzere sanığın sevk maddelerince cezalandırılmaları gerekir. Sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"Türk halkı demokrasiyi, sandığı sever diyorum. Sözlerimin çarpıtılmasından rahatsızlık duyuyorum"

Altaylı avukatın bu sözlerine karşı söz alarak "Ben Sayın Cumhurbaşkanının müşteki olduğuna inanmıyorum. Ben tarihi bir örnek veriyorum. Benim konuşmamı eksik aktarıyorlar. Ben Türk halkı demokrasiyi, sandığı sever diyorum. Sözlerimin çarpıtılmasından rahatsızlık duyuyorum. Ben tarihi bir olay anlattım diye Sayın Cumhurbaşkanı rahatsız mı olmuş oluyor? Tarih kitabı okuduğunda da mı aynısı olacak? O videonun tamamını dinlediğinizde bir tehdidin söz konusu olmadığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı duyduğu zaman 'Eyvah Fatih beni tehdit ediyor" demez bence" diye konuştu

Tarafların savunmalarının ardından savcılık, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Ayrıca Erdoğan'ın avukatının katılma talebinin kabul edilmesini talep etti.

Bir sonraki duruşma 26 Kasım'da

Yaklaşık yarım saat aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, müşteki olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya müdahil olma talebi de kabul edildi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım saat 10: 00'da Silivri 2 no'lu duruşma salonunda görülecek.

"104 gündür ortada hiçbir suç unsuru olmayan beyanına dolayı tutuklu olan Altaylı'nın 45 gün sonraki mahkemeye kadar tutuklu kalması gibi hukuki bir garabeti ortaya çıkaracaktır"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Altaylı'nın avukatı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bu mahkemede artık Fatih Altaylı'nın ifadesini de vermesiyle birlikte toplanacak hiçbir delil kalmadı. Mahkemenin artık deliller toplanmadı diye bir gerekçeyle sığınmaması gerekiyordu. Mahkeme bize göre tamamen hukuka aykırı şekilde kaçma şüphesi gibi somut bir delile dayandırılmayan, basmakalıp bir gerekçeyi tekrarladı. 104 gündür ortada hiçbir suç unsuru olmayan beyanına dolayı tutuklu olan Altaylı'nın 45 gün sonraki mahkemeye kadar tutuklu kalması gibi hukuki bir garabeti ortaya çıkaracaktır. Yargı sistemini tekrar hukukun üstünlüğü sitemine getirme gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.