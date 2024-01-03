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Gazeteci Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle suçlamalarla ifadeye çağırdı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Fatih Altaylı'nın bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı Cumhuriyet İstanbul Suç Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

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