Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Fatih Altaylı'nın, ???????İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel