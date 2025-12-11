Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı
YouTube yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aysever, sözlerinin çarpıtıldığını savunuyor.
(İSTANBUL) - Gazeteci Enver Aysever sabaha karşı gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Aysever'in, Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.
Gazeteci Enver Aysever'in, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığı, polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vereceği belirtildi.
YouTube yayınındaki sözlerinin bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Aysever, sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu.
