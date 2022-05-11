Gazeteci Çetinkaya, tecrübelerini Karabük Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli yayın yapan uydu kanalı BRTV'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileriyle konferansta bir araya geldi.

İslami İlimler Fakültesi salonunda düzenlenen konferansta konuşan Çetinkaya, 40 yıllık meslek hayatında yaşadıklarını anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve bazı anılarını paylaşan Çetinkaya, soruları da yanıtladı.

Konferansa, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Öğretim Görevlisi Oya Önalan, Dr. Öğretim Üyesi Sırma Oya Tekvar, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.