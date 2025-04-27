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Gazeteci Ceren Kaynak İskit Hayatını Kaybetti

Gazeteci Ceren Kaynak İskit Hayatını Kaybetti
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Ankara'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki gazeteci Ceren Kaynak İskit yaşamını yitirdi. Vefatı, basın meslek örgütleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

(ANKARA) - Ankara'da sabah saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, yaşamını yitirdi.

Ankara'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren İskit 36 yaşında hayatını kaybetti. İskit'in genç yaşta vefatı dolayısıyla basın meslek örgütlerinden başsağlığı mesajları ardı ardına geldi.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, "Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sevgili meslektaşımız Ceren Kaynak İskit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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