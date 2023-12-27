Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı
Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı soruşturma başlatıldı. Ataklı, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı. Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade veriyor.