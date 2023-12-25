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Gazeteci Can Ataklı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, 'olumsuz ve saldırı niteliğinde' olarak değerlendirdi. Başsavcılık, Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

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