Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 'AAtölye Buluşmaları'na katıldı Açıklaması

Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, AAtölye Buluşmaları'nda tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Meslek hayatı sırasında yolu AA ile kesişmiş ya da daha önce AA'da çalışmış gazetecileri kurum çalışanlarıyla bir araya getirmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince planlanan etkinliklerin ilki AAtölye'de düzenlendi.

Gazeteci Yeşiltepe, etkinlikte yaptığı konuşmaya, AA'ya konuk olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Milli Mücadele döneminde kurduğu, günümüze kadar aynı duygularla gelmiş, her mücadelenin en ön safında yer almış bir kurum olduğuna işaret eden Yeşiltepe, AA'nın kendisi ve gazetecilik formasyonuna sahip herkesin içinde yer almayı istediği bir kurum olduğunu söyledi.

AA'nın özellikte yurt içinden servis edilen haberlerinde yer alan insan hikayelerine işaret eden Yeşiltepe, "Onlar üzerinde yepyeni metinler oluşturmayı, yeni bir açıdan hikayeyi anlatmayı, onu bize özel hale getirmeyi severim." dedi.

Bir haberin çok farklı pencerelerden işlenebileceğini, AA'da son dönemlerde olağanın içinden olağan dışı hikayeler çıkaran haberlerin bülten sıralamasında öne çıktığını belirten Yeşiltepe, bunun da kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Yeşiltepe, mesleğe ilk başladığı yıllarda olduğu gibi şimdi de AA metinlerini her zaman referans metin olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Gazeteciliğin nankör bir yanı olduğunu da ifade eden Yeşiltepe, şöyle konuştu:

"Ya çok seveceksiniz ya deli olmanız lazım bu işi yapmak için. Büyük bir zevkle yürüttüğünüz, bir iş gibi değil hayatınızın bir parçası olarak gördüğünüz bu alanda bir hata, eksik olunca çok üzülüyorsunuz. Kimse yaptığınız olağanüstü haberleri hatırlamıyor. O da işimizin küçük bir nankör tarafı. Keşke hepsini yakalayabilsek ama hayat öyle değil."

Yeşiltepe, 90'lı yıllarda efektlerin bol kullanıldığı, benzer sözlüklerin klişe haline geldiği, anchormanların dünyayı yönettiğini sandığı, genel yayın yönetmenlerinin siyaseti dizayn ettiği zor dönemlerden geçildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemler çok dersler çıkarmamıza sebep oldu. Nihayetinde iyi haberciliğin ne kadar keyifli olduğunu gösterdi. Yaptığınız iş iyiyse önünüze dağ da koysalar baraj da inşa etseler siz bir yerden akıp geçiyorsunuz, sizi alkışlayacak, sizi takip edecek, sizi referans göstermeye başlayacak insanlar oluyor etrafınızda. Para bir şekilde kazanılır ama itibar öyle kolay kazanılır bir şey değil. İtibarlı bir yayın kuruluşu, itibarlı bir gazeteci hissiyatı her şeyden çok daha önemli bir hale geliyor. Mesleğimizin en keyifli halleri itibarlı bir kokart taşımak."

"Merhamet duygusu ve vicdan"

Yeşiltepe, belirli ilkelerin ve duyguların iyi gazeteciliği de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Merak duygusu ve temel genel kültür çok önemli ama merhamet duygusu ve vicdan eksik olduğunda iyi gazeteci olunamayacağını düşünüyorum." dedi.

İtibarlı gazeteciliğin kıymetli olduğuna işaret eden Yeşiltepe, doğrunun yanında olmanın, gazeteciyi her zaman bir adım öne geçireceğini söyledi.

Manipülasyon, dezenformasyon ve abartının sosyal medyada çok yaşandığına dikkati çeken Yeşiltepe, haberin doğruluğunu teyit etmenin, nereden ve ne amaçla geldiğini anlamının önemini dile getirdi.

"Göğsümüzü kabartıyor"

Yeşiltepe, AA'nın teknik imkanlarını geliştirmesinin ve böyle bir stüdyoya sahip olmasının gurur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Heyecan verici, olağanüstü bir stüdyo. AA'nın görüntülü servisi daha aktif hale geldi. Savaş dönemlerinden geçiyoruz. Ajans, uluslararası ajanslar arasında olağanüstü öne çıktı. Çok başarılı muhabirlik çalışmaları, çok başarılı görüntü ve fotoğraf çalışmaları var. Bunlar da bizim göğsümüzü kabartıyor. Meslektaşlarımızla yurt dışında karşılaştığımızda 'AA'dan aldık görüntüyü' dediklerinde bir başka havamız oluyor."

Türkiye'nin son dönemde izlediği proaktif dış politika açısından da AA'nın önemli bir kanal olduğunu ifade eden Yeşiltepe, Türkiye'nin bayrak diktiği, var olduğu alanlarda, AA'nın etkili çalışmasının, dış politikaya katkı sağladığına dikkati çekti.

Sözlerini "30 yıllık meslek hayatımdaki en güzel buluşmalardan birisiydi" diyerek tamamlayan Yeşiltepe, etkinlikte yer almanın kendisi için adeta bir ödül olduğunu kaydetti.

"Prestijli, muteber insanların olduğu kurumlara ihtiyaç duyulacak"

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, soru cevap bölümünde Yeşiltepe'ye "30 yılda yaşanan devasa dönüşüme baktığınızda gazeteciliğin geleceğinden endişe duyuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Yeşiltepe, endişe duymadığını belirterek, "İyi ürettiğiniz içeriğin, doğrunun karşılığı var. Sosyal medya bize aslında şunu öğretti. 'Bu haber, bu hikaye doğru mu' sorusunun cevabını almak üzere yine kurumsal yapılara gidiyor insanlar. Bunun daha da oturacağını düşünüyorum. Prestijli, muteber insanların olduğu kurumlara ihtiyaç duyulacak. Bu bir geçiş dönemi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiltepe, gazeteciliğin profesyonel bir kariyer olduğunu, eğitim, formasyon gerektirdiğini vurgulayarak, gazetecilik yayın ve ahlak ilkeleri doğrultusunda yapılan işlerin gelecekte karşılığının çok daha fazla olacağına inancını dile getirdi.

AA Yayın Koordinatörü Bostan, etkinliğin sonunda Yeşiltepe'ye büyük önder Atatürk'ün Anadolu Ajansının kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı hediye etti.