Gazete: İngiltere, Çin Konusunda ABD'den Ayrışmalı

HONG KONG, 3 Ocak (Xinhua) -- Hong Kong'da İngilizce yayın yapan South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, İngiltere'nin Çin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrışarak Çin ile daha yapıcı bir ilişki geliştirmesi gerekiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Binası görülüyor, 18 Ağustos 2021. (Fotoğraf Han Yan/Xinhua)

HONG KONG, 3 Ocak (Xinhua) -- Hong Kong'da İngilizce yayın yapan South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, İngiltere'nin Çin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrışarak Çin ile daha yapıcı bir ilişki geliştirmesi gerekiyor.

Makale, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaptığı ilk dış politika beyanında kullandığı tonun, Çin'i "tehdit" olarak nitelemesi beklenen selefi Liz Truss'tan farklı olduğuna dikkat çekiyor.

Sunak, İngiltere'nin, Çin'in küresel konularda oynadığı rolü takdir etmesi gerektiğini belirterek Soğuk Savaş söylemi yerine bağlantıyı yeğleyen bir ifade kullanmıştı.

Makalede, partisinin sağ kanadı daha hırçın bir tutumda ısrar edeceği için Sunak'ın hassas bir dengeyi korumak zorunda kalacağı belirtildi.

Makale buna karşın İngiltere ve Çin'in işbirliği yolunu bulması için yeterli sebebin olduğunun altını çizerek, "İki ülke; ticaret, kültür, spor, eğitim ve turizm dahil uzun zamana dayalı bağlantılara sahip" dedi.

Makalenin sonunda "İngiltere'nin kendi özgün politikasını oluşturması akıllıca olur" denilerek, "Sunak'ın Çin ile daha güzel, daha yapıcı bir ilişki kurması için bir alanı olmalı" ifadesine yer verildi.