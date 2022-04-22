Gazete: ABD Teknoloji Sektöründe Asyalı Kadınlar Beyaz Hemcinslerine Göre Daha Büyük Önyargı ve Ayrımcılığa Maruz Kalıyo

WASHINGTON, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'de yayın yapan The Hill gazetesinde yayınlanan bir makalede, Asya kökenli ABD'li kadınların ABD teknoloji sektöründe beyaz hemcinslerine göre daha büyük bir önyargı ve ayrımcılığa maruz kaldığı kaydedildi.

Makale, farklı ırklardan kadınların ABD teknoloji sektöründe yaşadıkları deneyimlerin analiz edildiği yakın zamanda yayınlanan bir çalışmaya dayanarak "doğu Asyalı kadınların işyerinde küçük düşürücü, saygısız, basmakalıp muamele gördüklerini ve devre dışı bırakılarak yokmuş gibi davranıldıklarını rapor etmelerinin beyaz kadınlara göre yüzde 42 daha yüksek bir olasılık" olduğunu söyledi.

Öte yandan makalede, Güneydoğu Asya kökenli kadınların kendilerine beyaz hemcinslerine göre yüzde 54 daha yüksek olasılıkla beceri düzeylerinin altında iş verildiğini ve "gerçekten" Amerikalı olup olmadıklarına ilişkin sorulara muhatap olmak demek olan "sonsuza dek yabancı" şablonuna maruz kaldıklarını rapor ettiklerine işaret edildi.

Xinhua / Güncel