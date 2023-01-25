'Gaz kolu takıldı' diye savunma yapan uyuşturucu şüphelilerine 30 yıla kadar hapis istemi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Vanuatu bayraklı yük gemisi 'Ocean Blue ile 4 saatlik takibin ardından Yunan karasularına gireceği sırada durdurulan ABD bayraklı lüks yat 'Belgor'da ele geçirilen 84 kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 18 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin her biri için 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerin ifadelerindeki 'gaz kolunun takılı kalması nedeniyle duramadık' beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz 2022 tarihinde hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, ticariyi gemiyi takibe aldı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yattaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, uyuşturucu taşımadıklarını, arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yatla seyahat ettiklerini ve gaz kolunun takılı kalmasından dolayı duramadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K.E., M.Ş., A.O. ve İ.Ç. tutuklandı.

"Gemide birinci kaptanım. Kolluktaki ifademde geminin seyri ile ilgili olarak ayrıntılı beyanda bulundum. Bunları aynen tekrar ederim. 4 aylık seyir süresince gemide olağan dışı bir durumla karşılaşmadım. Olay saatinde, kaptan köşkündeydim. Güllük Limanı'na yaklaştığımız esnada yanımızda birkaç balıkçı teknesi geçti. Bu sırada AIS sistemi üzerinden yaptığım kontrolde bir teknenin gemiye yaklaşmakta olduğunu gördüm. Yaptığım kontrolde söz konusu teknenin liman servisi botu olduğunu anladım. Söz konusu teknenin seyrim için herhangi bir tehlike arz etmemesi nedeniyle takibi bıraktım. 3-5 dakika sonra sancak kıç tarafından motor sesi duydum. Motor sesini duyunca dışarıya çıktım. Bir yatın hızlı bir şekilde gemiye doğru yaklaştığını gördüm. Yanımda bulunan dördüncü kaptan Batuhan'a ne olup bittiğini öğrenmesi için aşağıya inmesini söyledim. O esnada gemi personellerinden birkaçı güverteye çıktı. Hiçbir personelin elinde çuval görmedim. Daha sonra yat gemiye yanaştı ve tornistan yaptı. Durumu Güllük Limanı'na anons ettim. Herhangi bir karşılık alamadım. Anonslara devam ettiğim esnada sahil güvenlik görevlileri ışıkları açarak durmamızı söyledi. Ben de gemi personeline direkt talimat verdim. Sahil güvenlik görevlileri gemide arama yaptılar. Arama neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili herhangi bir ilgim alakam yoktur. Bu maddelerin gemiye nasıl yüklendiği konusunda bir bilgim yoktur."