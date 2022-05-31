Gaz kaçağından korkarak çıktığı sundurmada mahsur kaldı - Haberler

EDİRNE'de, evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelenen Yaşar Jipka (70), korkunca çıktığı apartmanın sundurmasında mahsur kaldı. Jipka, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta bulunan apartmanda oturan Yaşar Jipka, evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelendi. 1'inci kattaki evinin kapısının dışarıdan kilitli olması nedeniyle pencereden apartmanın sundurmasına çıkan Jipka, burada mahsur kaldı. 2,5 metre yüksekliğindeki sundurmada Jipka'yı gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle Jipka'ya ulaşarak kurtardı. Jipka, evde gaz kaçağı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine pencereden dışarı çıktığını söyledi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Yaşar Jipka, tedaviyi kabul etmedi.