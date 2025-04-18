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Gayrimenkul Danışmanları TÜGEM Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Gayrimenkul Danışmanları TÜGEM Etkinliğinde Bir Araya Geldi
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TÜGEM Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, kentteki gayrimenkul danışmanları buluşarak finansal farkındalıklara dair bilgilerini paylaştı. Yeni üyelere sertifika verilirken, dernek çalışmalarına katkıda bulunan üyelere plaket takdim edildi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte gayrimenkul danışmanları bir araya geldi.

TÜGEM Çanakkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte kentte faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanları kentteki bir otelde buluştu.

Etkinliğe TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Dilsiz de katıldı. Katılımından dolayı Dilsiz'e teşekkür eden TÜGEM Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, meslektaşların finansal farkındalıklarına yaptığı katkılardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program kapsamında TÜGEM'e yeni katılan üyeler üyelik sertifikalarını alırken, daha önceden derneğin yönetim kurulu üyeliğini yaparak görev süresini tamamlayan Fatih Mercan, Burcu Özgen Demir, Fatma Saltık Bilgiç ve Özmen Gök'e plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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