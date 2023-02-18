Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp: Gayrimenkulde öncelik binanın sağlamlığı oldu

Bodrum'daFaaliyetgösteren Şule Alp, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin gayrimenkul sektöründe öncelikleri değiştirdiğini söyledi.

"BU FELAKET SEKTÖRDE YENİ SAYFA AÇACAK"

Alp, "Yaşadığımız acılar henüz çok taze. Ancak şimdiden bu büyük felaketin sektörde yeni bir sayfa açacağını söylemek mümkün. Daha şimdiden etkilerini görmeye başladık. Alıcılar konutta lüks detaylar aramak yerine zemin etüdü yapılmış mı, deprem yönetmeliğine uygun mu, gerekli denetimlerden geçirilmiş mi; bunları sormaya başladı. Bundan böyle gerek alıcıların gerekse de müteahhitlerin öncelikleri artık depreme endeksli olacaktır." dedi.

"YÜKSEK KATLI YAPILAR CAZİBESİNİ KAYBETTİ"

Büyük şehirlerde sayıları her geçen gün artan gökdelenlerin ve lüks detaylarla donatılmış kalabalık rezidansların bir zamanlar alıcılara çok cazip geldiğini ifade eden Şule Alp, "Bazı müşterilerimiz için yüksek katlı binalar, lüks yapılar öncelikliydi. Depremle birlikte bunlar cazibesini kaybetti. Alçak katlı binalara rağbet arttı. Eski binalarda zemin ve giriş katlara olan talep de azaldı." şeklinde konuştu.