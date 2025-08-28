Gaye Özen'in 'Nefes' Sergisi Eski Datça'da Açılıyor
Sanatçı Gaye Özen'in minyatür ve tezhip sanatına özgün bakışla şekillenen 'Nefes' sergisi, Eski Datça'daki Maison Magi'de yarın açılacak. Sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Eserlerinde yaşamın özü olan "nefes" olgusunu merkeze alan Özen, izleyiciye, gündelik hayatın hızında bir anlığına durmayı, doğayla yeniden bağ kurmayı ve varoluşun dingin tarafını hatırlatmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel