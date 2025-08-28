Gaye Özen'in 'Nefes' Sergisi Eski Datça'da Açılıyor

Sanatçı Gaye Özen'in minyatür ve tezhip sanatına getirdiği özgün bakışla şekillenen sergisi "Nefes", Eski Datça'da yarın açılacak.

Maison Magi'de sanatseverlerle buluşacak sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Eserlerinde yaşamın özü olan "nefes" olgusunu merkeze alan Özen, izleyiciye, gündelik hayatın hızında bir anlığına durmayı, doğayla yeniden bağ kurmayı ve varoluşun dingin tarafını hatırlatmayı hedefliyor.