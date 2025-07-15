Gaye Camisi İslami Finans ve Hukuk Araştırma Merkezi'nin Temeli Atıldı

Gaye Camisi İslami Finans ve Hukuk Araştırma Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, İlçe Müftüsü Mustafa Aydın ile bazı davetliler törene katıldı.

Törende konuşan Gaye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sıddık Akşit, temeli atılan projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yerel yönetimlerin insanlara hayırlı hizmetler sunabilmek için çalışmalar yaptığını söyledi.

Şu an ilçede projelendirilmiş ve yapımı süren 55 projenin daha olduğunu kaydeden Cin, en önemlilerinden birinin de bugün temeli atılan merkez olduğunu ifade etti.

Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Akşit, temel atılmadan önce dua ederek, "Aslımıza uygun ehli sünnet alimi yetiştirmek gayesiyle bu projenin temelini atıyoruz. Allah muvaffak eylesin. Allah bizlere de devamlı olarak hayır işlerinde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından temeli atılan merkezin, Türkiye'de İslami finansın teorik derinliği ve hukuki boyutlarını bir araya getirecek özgün bir mekan olması hedefleniyor.