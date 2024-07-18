GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümünün Akreditasyonu Uzatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümünün akreditasyonu Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2 yıl daha uzatıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamada, MÜDEK'in kapsamlı değerlendirmesi sonucunda, bölümün eğitim kalitesi, müfredat içeriği, altyapı olanakları ve öğrenci, öğretim üyesi dengesinin yüksek standartlara uygun bulunmasıyla birlikte akreditasyon süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akreditasyonların kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akredite olmayan programların diplomaları, yurtdışındaki mega projelerde ve şirketlerde geçerlilik kazanamıyor. Bizde tüm bölümlerimizde MÜDEK akreditasyonu sürecine girme ve devamlılık kararı almıştık. Şimdi bu süreçleri tamamlıyoruz. Bu nedenle, Tekstil Mühendisliği Bölümümüzün akreditasyonunun uzatılması, öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan bir diploma sunmamızı sağlıyor. Sanayinin çok fazla Tekstil Mühendisine ihtiyacı var, ancak mezun sayısı bu talebi karşılamaya yetmiyor. Sayısal fazlalıktan ziyade artık kalite çok önemli, bu sebeple stratejik şekilde insan gücü kaynaklarının süreçlerini yönetmeye çalışıyoruz. Tekstil Mühendisliğinde bunu sağladık ve işsiz mezun konusu bu alanda artık bulunmuyor."

Bayram, bölümü tercih eden öğrencilere Türkiye İhracatçı Birliği, Tekstil Organizasyonları ve Sanayi Odaları gibi kurumların burs ve mezuniyet sonrası iş imkanı sağladığının da altını çizdi.